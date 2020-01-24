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朗濤四房戶招標4162萬沽出 呎價2.46萬
文章日期：2020年9月29日 17:35
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鷹君
（0041）
旗下接近現樓階段的大埔白石角朗濤，新近以招標形式，售出3座9樓B室，實用面積1692方呎，採4房雙套連工人套間隔，享有吐露港海景，以4162.32萬元成交，實呎2.46萬元。
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