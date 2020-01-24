樓齡約3年的西營盤瑧璈，新近錄得本月首宗二手成交，惟原業主持貨逾4年，連使費估計要微蝕離場。利嘉閣分行經理黃國然表示，市場新近錄得瑧璈高層D室二手成交，實用面積346方呎，屬1房間隔，外望樓景，原業主早於1年半前以960萬元放售，在劈價135萬元或14%後，近日以825萬元連租約沽出，實呎23,844元。

原業主2016年5月以約807.6萬元一手購入，持貨逾4年，雖然帳面獲利約17.4萬元或2%，若連入市稅項及經紀佣金計，實際上要微蝕29萬元或3.5%離場。

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