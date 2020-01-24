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啟岸開放式戶521萬沽 呎價2.65萬
文章日期：2020年9月29日 14:50
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新盤市場等待新世界
（0017）
大圍站一期登場之際，今日交投市況暫時未見熾熱，其中恒地
（0012）
紅磡啟岸，今日以521.265萬元，售出29樓A3室，屬實用196方呎開放式戶，折合實呎26595元。
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