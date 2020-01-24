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愛海頌累售644伙套61億 長實送酒店禮劵作招徠
文章日期：2020年9月28日 14:58
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近日主力發售將軍澳日出康城SEA TO SKY的長實
（1113）
，同系去年底開售至今累沽644伙、套現逾61億元的深水埗愛海頌，長實業助理首席經理(營業)何家欣表示，本周四（10月1日）起，購買項目價單中任何單位之買家，可獲價值3.8萬元酒店禮劵，一年內可於海逸國際旗下10間酒店，包括北角港島海逸君綽酒店、尖沙嘴九龍酒店等，享受住宿或餐飲消費，優惠名額以單位計算共20個，合共總值76萬元。
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