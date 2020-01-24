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藝里坊‧2號次輪累收920票 超額12倍
文章日期：2020年9月25日 17:49
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明天將有6個新盤開展新一輪銷售合共推出726伙，其中恒地
（0012）
西營盤藝里坊‧2號，上周六首輪銷售沽逾9成單位後，明天次輪發售的72伙，於今日截止認購登記，市場消息指項目6日累積收票逾920張，當中22張為代理入票，超額認購近12倍。
藝里坊‧2號明天次輪銷售的72伙，包括12伙2房戶、53伙1房戶及7伙開放式單位，當中2房單位為項目首度推出戶型，維持最高4%直減折扣，單位折實價598.368萬至1115.136萬元、折實呎價25,849元至31,429元。
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