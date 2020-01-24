藝里坊‧2號明天次輪銷售的72伙，包括12伙2房戶、53伙1房戶及7伙開放式單位，當中2房單位為項目首度推出戶型，維持最高4%直減折扣，單位折實價598.368萬至1115.136萬元、折實呎價25,849元至31,429元。