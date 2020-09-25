雖然商廈物業售價大受打擊，但仍有知名人士入市，土地註冊處資料顯示，港區全國政協委員、中國和平統一促進會香港總會會長姚志勝等，本月初透過嘉祥集團(國際)有限公司名義，以1.05億元購入金鐘力寶中心2座中層02、03及05A室。資料顯示，姚志勝去年初曾以約10.524億元向投資者「物流張」張順宜購入中環中心43樓全層，物業面積約24474方呎，呎價約43000元。今次售出物業之原業主，2010年共斥5250萬元購入相關物業，持貨10年後，現帳面獲利5250萬元或1倍。

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講題：債劵 (Bonds) 投資及風險評估

日期：2020年9月30日(星期三)

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

講者：龐寶林

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

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