全國政協委員姚志勝加碼掃貨 逾億購力寶中心
文章日期：2020年9月25日 16:47
雖然商廈物業售價大受打擊，但仍有知名人士入市，土地註冊處資料顯示，港區全國政協委員、中國和平統一促進會香港總會會長姚志勝等，本月初透過嘉祥集團(國際)有限公司名義，以1.05億元購入金鐘力寶中心2座中層02、03及05A室。資料顯示，姚志勝去年初曾以約10.524億元向投資者「物流張」張順宜購入中環中心43樓全層，物業面積約24474方呎，呎價約43000元。今次售出物業之原業主，2010年共斥5250萬元購入相關物業，持貨10年後，現帳面獲利5250萬元或1倍。
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