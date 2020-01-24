反映上月底至本月初樓市表現的中原城市領先指數，最新報176.59點，按周跌0.10%。CCL(中小型單位)報177.31點，按周跌0.01%。中原城市大型屋苑領先指數CCL_Mass報179.81點，按周升0.03%，上周四大整體指數齊跌後，CCL_Mass今周微升，兼連續四周企穩180點水平，大型屋苑樓價有望率先止跌回升。CCL(大型單位)報172.85點，按周跌0.56%，連跌三周共1.57%，繼續尋底。

不過，分區方面，港島CCL Mass報185.81點，按周升3.03%，升幅為45周、即逾11個月最大，連跌兩周後觸底反彈。九龍CCL_Mass報172.97點，按周跌1.73%，連跌兩周共2.65%，繼續尋底。新界東CCL_Mass 報189.51點，按周跌1.04%。新界西CCL_Mass報165.41點，按周跌0.02%。新界東及新界西指數連升兩周後正常回軟，分別企穩190點及165點，未有重返四周前低位，相信已成功尋底。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，CCL及CCL(中小型單位)跌幅持續收窄，相信樓價快將尋底成功。CCL及CCL(中小型單位)今周僅跌0.10%及0.01%，近四次跌幅計，CCL分別按周跌1.21%、0.72%、0.62%及0.10%，而CCL(中小型單位)則按周跌1.14%、0.91%、0.55%及0.01%。樓價跌幅持續收窄，兼且兩大指數同樣連續四周企穩177點水平附近，相信快將尋底成功。隨著第三波疫情進入尾聲，二手交投持續轉旺，展望中秋前後將重拾升軌。

其他報道

資策麗新元朗中心申改住宅涉828伙

家壹一房連天台戶657萬沽 呎價2.44萬

房協申啟德第1E區1號地加入社福設施 涉5.54萬方呎

君柏車位260萬沽 年半帳蝕60萬

豪宅租金續跌 業主縮短租約吸客

九龍諾富特酒店申改作綜合發展 提供285伙住宅

新港城3房額印鬆綁 800萬沽3年升兩成半

西貢蠔涌住宅地 次標低華懋中標價12%