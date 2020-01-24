去年反修例運動及今年新冠病毒疫情下，重創本港旅遊業，有酒店業主轉變策略，向城規會申請將項目將劃為綜合發展，提供285個住宅單位，較過去獲批方案的150伙增加135伙或1.1倍。

由資本策略（0497）及基匯資本共同持有的佐敦彌敦道348號九龍諾富特酒店，新近向城規會申請作商店及服務行業/食肆、辦公室及分層住宅用途，項目地盤面積約2.12萬方呎，位於商業地帶，資策等計劃以12倍地積比率作發展，興建1幢28層高（包括3層地庫及1層平台）綜合發展物業，零售/餐廳及辦公室設於地下至8樓，涉12.72萬方呎；住宅則設於8樓以上，共15層（包括1層會所），提供285伙、平均面積446方呎的住宅單位，總樓面約25.43萬方呎。

資料顯示，資本策略及基匯資本2012年4月以23.68億元購入九龍諾富特酒店及商場，及後向城規會申請作混合式住宅、酒店及零售發展，獲准建1幢18層高酒店及1幢23層高住宅大廈，提供299間酒店房間及150個住宅單位，總樓面約25.43萬方呎，申請於2013年7月獲批，但資策等一直未有發展。

及後資策再修改項目的發展計劃，項目在2016年4月已獲屋宇署批作商住發展，可建1幢23層商住大廈，另建1幢18層高酒店及商場，2幢物業下設4層平台及3層地庫，涉及住宅樓面為127,031方呎，酒店及商用樓面126,457方呎。