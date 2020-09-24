為改善建築工地及周邊的環境，華懋集團為旗下發展項目，引入可代替傳統柴油發電機的「淨能櫃」（Enertainer）電池系統，推動工地採用潔淨能源，是本港首個引入此系統的地產發展商，全面貫徹綠色建築的理念。

「淨能櫃」由科學園培育公司Ampd Energy研發，是全球首個適用於建築工地的電池系統，可以代替柴油發電機，為地盤的機械設備提供主要動力。「淨能櫃」體積比柴油發電機較小，接近無聲，亦不會因燃燒柴油排放黑煙，可減少達85%或每年最多200噸的二氧化碳排放。它可有效改善建築工地因柴油發電機引致的空氣污染，相等於200至400架私家車的排放量，以及噪音和火警風險等問題。

華懋集團執行董事兼集團行政總裁蔡宏興表示，集團重視可持續發展，並致力將理念融入核心業務，建設的同時能為市民、社區及環境帶來正面影響。作為本港首個引入淨能櫃的地產發展商，希望可藉此推動潔淨能源，並支持本港初創企業的創新科技發展，促進香港可持續發展。「淨能櫃」已率先於觀塘安達臣道項目工地使用，其後亦會應用到其他發展項目。

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