恒地（0012）矢志拓展西半山王國，其持有的西半山物業再申請強拍。據土地審裁處資料顯示，恒地新近就西半山羅便臣道88號崇樓申請強拍，目前恒地持有92%業權，尚欠4個單位未能收購，估值逾6.591億元，估計若連同毗鄰地盤一拼發展，項目可建樓面至少約12.5萬方呎。據發展商提交的文件，地盤面積10,361方呎，項目逾6.591億元，以重建後5.18萬方呎計，每方呎樓面地價約1.27萬元。

翻查資料，恒地過去數年已就羅便臣道88至100號4 幢住宅物業進行收購，分別為羅便臣道88號崇樓、羅便臣道90至92號麗祥樓、羅便臣道94至96號、以及羅便臣道98至100號， 4 幢物業中，據悉已統一麗禮樓及羅便臣道98至100號的業權，而上周已就羅便臣道94、94A及96號申請強拍，連同是次申請強拍的崇樓，統一業權後，4個地盤可作合併發展，地盤面積約2.5萬方呎，預計可建樓面最少12.5萬方呎。

另外，有財團就上環士丹頓街47至57號（單號）向土審申請強拍，項目地盤面積4,334方呎，現為3幢6層高的商住物業，財團現時持有85.71%至91.667%，希望透過統一業權作重建，項目估值4.068億元。

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