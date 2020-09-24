六福家族疫下5個月內近7000萬連掃三豪宅
文章日期：2020年9月24日 15:24
雖然疫情下高檔消費大受影響，不過，六福集團（0590）黃氏家族近月卻連環以6953萬元入市。市場消息指，大埔溋玥．天賦海灣11座高層A室，實用1167方呎，三房間隔，早前以約1500萬元「賣殼」售出，實呎12853元。資料顯示，單位由升雄有限公司於2012年以1265萬元購入，近日公司董事已轉由六福黃氏家族成員黃浩龍、黃蘭詩及張雅玲所擔任。原業主持貨8年，帳面獲利235萬元或18%。
3000萬購謝安琪租住比墅洋房
事實上，黃氏家族成員早前亦先後入市，其中黃浩龍今年6月便以約2453萬元購入長實（1113）馬鞍山星漣海3C座一個低層A單位，實用面積1672方呎，四房三套間隔，實呎14671元。黃蘭詩則於今年5月以3000萬元購入大埔比華利山別墅蝕讓貨，物業為湖景道單號屋，實用面積2,617方呎，實呎11464元，據悉單位由歌手謝安琪一家租住多年，估計現時月租約6至6.5萬元，租金回報約2.6厘。原業主2012年以3600萬元購入，持貨8年帳面蝕600萬元，若連同各項使費，料實蝕約820萬元或近23%離場。
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