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喜點255方呎開放式480萬沽 1年半實蝕14%
文章日期：2020年9月23日 18:29
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迷你單位成交價有回落跡象，樓齡約5年的土瓜灣喜點，新近錄得一宗蝕讓成交。香港置業分行首席聯席董事胡耀才表示，上址為喜點中低層F室，實用255方呎開放式間隔，向西南望樓景；原業主打算換樓之下，以520萬元放盤，近日獲新買家接洽，經議價後減價40萬元或約8%，終以約480萬元沽出，實呎18,824元，成交價低市價約2%。
不過，原業主2019年3月以約486萬元購入，持貨至今僅1年半，轉手帳面已蝕約6萬或1%，若連同樓價10%額外印花稅計及其他雜費計，料實蝕上要損手約70萬元或14%。
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