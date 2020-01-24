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瓏門三房零議價917萬沽 8年賺逾六成

文章日期：2020年9月23日 15:16

屯門指標屋苑瓏門本月暫錄4宗二手成交。美聯區域聯席董事梁浩文表示，瓏門新近錄得1座低層C室易手，實用面積619方呎3房連套房間隔，原業主早前叫價917萬元放售，吸引區內換樓客零議價承接，折合實呎14,814元。原業主2012年10月以約559.7萬元一手購入上址，帳面獲利約357.3萬元，期間物業升值約64%。
 

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