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【多相】窩打老道128 WATERLOO開價在即 示位曝光

文章日期：2020年9月23日 15:00
窩打老道128 WATERLOO開價在即 示位曝光 （劉焌陶攝）
窩打老道128 WATERLOO開價在即 示位曝光 （劉焌陶攝）
窩打老道128 WATERLOO開價在即 示位曝光 （劉焌陶攝）
窩打老道128 WATERLOO開價在即 示位曝光 （劉焌陶攝）
窩打老道128 WATERLOO開價在即 示位曝光 （劉焌陶攝）
窩打老道128 WATERLOO開價在即 示位曝光（劉焌陶攝）
窩打老道128 WATERLOO開價在即 示位曝光（劉焌陶攝）
窩打老道128 WATERLOO開價在即 示位曝光（劉焌陶攝）
窩打老道128 WATERLOO開價在即 示位曝光（劉焌陶攝）
窩打老道128 WATERLOO開價在即 示位曝光（劉焌陶攝）

內房萊蒙（3688）及俊和合作的九龍窩打老道新盤128 WATERLOO，今日首次向傳媒開放3個示範單位；當中連裝修示範單位以18樓H室為藍本，單位實用面積1258方呎，屬4房雙套連工人套間隔。客、飯廳的家具和佈置，均以湖水綠色為主調，放置足夠6人使用的圓型餐枱，以金屬裝飾、玻璃擺設作點綴。主人睡房空間寬敞，貫徹客飯廳的設計格調，放有雙人睡牀及衣物櫃後，仍有不少走動空間。值得留意的是，其中兩間睡房的玻璃窗採弧形設計。廚房備有3邊工作檯，設霧灰色廚櫃，附有轉角玻璃窗，可望多方度的九龍市區景觀。

項目主打2房戶型，亦設有一個以2房間隔的無改動示範單位，參照18樓F室而搭建，實用面積551方呎，門口右方設開放式廚房，左方設約20方呎儲物室。浴室以白色為主調，添加金屬線條作圍邊裝飾，另配備浴缸。

至於另一個無改動示範單位，參照18樓D室搭建，實用面積842方呎，屬於3房1套連工人套間。甫入門口為長約6.6米、闊約3.2米的客飯廳(面積約230方呎)、外連25方呎平台。廚房內附德國品牌Miele家電，廚房外則設酒櫃連收納櫃。

此外，項目全數3房及4房單位的主人浴室，會設有智能鏡，讓住戶查看實時資訊，及觀看影片。

記者：張允亭

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