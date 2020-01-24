內房萊蒙（3688）及俊和合作的九龍窩打老道新盤128 WATERLOO，今日首次向傳媒開放3個示範單位；當中連裝修示範單位以18樓H室為藍本，單位實用面積1258方呎，屬4房雙套連工人套間隔。客、飯廳的家具和佈置，均以湖水綠色為主調，放置足夠6人使用的圓型餐枱，以金屬裝飾、玻璃擺設作點綴。主人睡房空間寬敞，貫徹客飯廳的設計格調，放有雙人睡牀及衣物櫃後，仍有不少走動空間。值得留意的是，其中兩間睡房的玻璃窗採弧形設計。廚房備有3邊工作檯，設霧灰色廚櫃，附有轉角玻璃窗，可望多方度的九龍市區景觀。

項目主打2房戶型，亦設有一個以2房間隔的無改動示範單位，參照18樓F室而搭建，實用面積551方呎，門口右方設開放式廚房，左方設約20方呎儲物室。浴室以白色為主調，添加金屬線條作圍邊裝飾，另配備浴缸。

至於另一個無改動示範單位，參照18樓D室搭建，實用面積842方呎，屬於3房1套連工人套間。甫入門口為長約6.6米、闊約3.2米的客飯廳(面積約230方呎)、外連25方呎平台。廚房內附德國品牌Miele家電，廚房外則設酒櫃連收納櫃。

此外，項目全數3房及4房單位的主人浴室，會設有智能鏡，讓住戶查看實時資訊，及觀看影片。

記者：張允亭

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