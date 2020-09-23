鰂魚涌康怡花園9月暫錄約11宗二手成交個案，平均實呎約17,230元。利嘉閣高級經理吳玉蘭表示，康怡花園新近錄錄得D座中層1室易手，單位實用596方呎、屬三房兩廳間隔，望泳池和園景；原業主叫價1,080萬元，放盤一個星期後減價80萬元或7%，以1,000萬元沽出，實呎16,779元。原業主於2010年7月以約475萬元購入單位。持貨10年，帳面獲利約525萬元或逾1.1倍。