市區新盤戰升溫，繼深水埗海珀敲定本周六進行首輪銷售後，其士（0025）逾20年來在本港首個獨資發展住宅項目、與市建局合作的大角嘴傲寓，今公布首張價單涉50伙，以定價計平均實呎23194元，扣除最高9.75%（包括4% 120天即供、1%早鳥折扣及3.75%印花稅津貼）直減折扣後，折實平均實呎20934元。

對比今年5月，恒地（0012）推出的同區新盤利奧坊.曦岸首批100伙折實平均實呎24260元，低約14%。

其士物業發展部銷售及市場經理冼佩盈表示，集團認為定價合理，考慮到新冠疫情等因素，首批約有10%折讓。她表示，期後加推單位有機會加價，整批單位以折實價計市值約3.3億元，會於周末前收票，爭取本月底推售。

其士物業發展部總經理司徒世華稱，今批50伙單位包括23個開放式及27個一房單位，實用262至340方呎， 折實售價538.8萬至719.3萬元，折實實呎18388至23199元。

今張價單最平一伙為2樓D室開放式單位，實用262方呎，定價597萬元，折實538.8萬元，折實實呎20,565元。另外，首推最平呎價單位是3樓E室，屬1房單位，實用340方呎，定價692.7萬元，折實625.2萬元，折實實呎18,388元。