萬科香港旗下發展的屯門掃管笏「Le Pont上源」，今日公佈新銷售安排，以招標推售的2伙特色戶，當中包括連天台特色戶（Sky Le Pont）及花園複式戶（Garden Duplex），分別位於6B座20樓B室及1A座地下單位，實用面積分別是1573方呎及2194方呎平台，發展商今日首度開放現樓特色戶予傳媒參觀。

其中一個示範單位Sky Le Pont為6B座20樓B室，屬連天台特色戶，實用面積1,537方呎連1,018方呎天台，4房雙套連工作間單位，單位內置樓梯從客廳直達天台，大廳外連252方呎平台，可享山景，並可遠望海景，外連46方呎露台，衣帽間位置更設有V-ZUG衣物管家（Refresh Butler)，採用獨有光觸媒技術有殺菌消毒及烘乾功能。

另一示範單位Garden Duplex，三層花園複式戶，單位位於1A座地下及高層地下B室， 實用面積2,193方呎，外連558方呎私人花園，4房雙套連工作間格局。大廳、客房及廚房均接連花園，單位內置獨立樓梯，走往下層便直達雙車位， 方便住戶出入，上層為三房雙套房設計。

Garden Duplex及Sky Le Pont均享智能家居配備，除了配備「InfinitumTM Visum- Smart Mirror智能鏡」以外，還引入施耐德電氣（Schneider Electric）設計的KNX

Multitouch Pro智能觸控屏幕，讓住戶一鍵操控廳房燈光及冷氣。項目為Sky Le Pont 4房戶提供全新付款方式，買家可先住後付，於成交期1,230天後付款，期間所付的租金可抵銷部分樓價。