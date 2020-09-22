內房萬科（香港）旗下屯門掃管笏上源，計劃日內盡推樓盤87伙餘貨，項目自2018年10月開售至今累沽1067伙，套現約70億元。萬科香港執行董事周銘禧表示，項目短期將公佈餘下87伙未售單位銷售安排，包括30伙洋房、27伙未售的特色單位及30伙一至四房單位，其中2伙特色戶，包括連天台特色戶（Sky Le Pont）及花園複式戶（Garden Duplex），分別位於6B座20樓B室及1A座地下單位，實用面積分別是1573方呎及2194方呎平台，將於本周六起招標。

七成單位完成交樓程序

項目全盤1154伙，已出售單位1067伙，佔全盤95%，平均成交實呎約14000元。周銘禧指，項目的特色戶均會以招標形式出售，特色戶的招標文件會包括最少一個車位。此外，項目為Sky Le Pont 四房戶提供新付款方式，買家可先住後付，於成交期1,230天後再付款，期間所付的租金可抵銷部分樓價。上源於數月前已陸續入伙，現時已有7成單位完成交樓程序，預計今年底將會再會推出租賃及銷售車位安排，洋房示範單位將於今年底至明年初開放參觀。

萬科另一發展項目，位於長沙灣的THE CAMPTON，已沽出六成單位，平均成交實呎約2.1萬元，項目現正銷售特色單位戶，料今年底至明年初會進行一次大型銷售安排；至於西營盤15 WESTERN STREET近期正招標發售3伙特色戶。周銘禧認為，現時樓市雖受疫情影響，但確診數字有所減少，經濟正在復蘇，加上近期新盤銷售表現不俗，認為未來樓市將健康發展。

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