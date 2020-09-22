本港疫情緩和，商廈租金跌幅有收窄之勢。仲量聯行最新發表報告指，第三波新冠病毒疫情緩和後，上月香港整體甲級寫字樓租金跌幅收窄。上月新租賃成交所涉及的樓面亦見輕微回升，成交宗數按月上升10%。儘管淨吸納量仍錄得負數，達到負147,500方呎 (淨樓面面積)，但負吸納量已是今年以來最少，意味著租賃表現已較過去7個月改善。

不過，上月中環甲級寫字樓租金跌幅仍為各區最高，租金按月下跌2.5%，主要由於空置率已升至6%，為2005年12月以來最高。區內新租賃成交寥寥可數，其中部份個案為租戶原區搬遷至其他寫字樓以節省成本。區內招頂租樓面面積持續增加，涉約52萬方呎淨樓面面積 (佔甲級寫字樓存量2.2%)，為自2002年10月以來首次超過50萬方呎水平。

上月商廈租金跌幅收窄

仲量聯行香港商業部主管鮑雅歷(Alex Barnes)表示，上月份租金跌幅較今年上半年緩和。整體甲級寫字樓租金上月按月下跌1.7%，較今年上半年平均每月跌幅逾2%比較，跌幅已收窄。今年下半年越來越多企業積極部署，但節約成本依然是首要考慮因素。租金回落亦鼓勵個別企業於中環轉租質素更佳的寫字樓，料這種趨勢於未來數月及明年將持續。

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