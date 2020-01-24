SEA TO SKY周六發售285伙 折實均呎17459元
文章日期：2020年9月22日 15:11
多個新盤於本周末加推搶客。長實（1113）將軍澳日出康城SEA TO SKY今日公布全新銷售安排，將於本周六(26日)推售285伙，包括50伙2房戶、189伙3房戶及46伙4房戶。今批折實平均實呎17,459元，折實價由686.8萬2,037萬元不等，整批單位價單市值約48億元。長實地產投資董事郭子威表示，將軍澳日出康城SEA TO SKY，開售至今累沽802伙，套現約85.6億元，平均實呎約16,800元。項目本周五(25日)截票，是次亦將分為A、B兩組銷售，A組為3、4房戶買家組別。
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日期：2020年9月23日(星期三)
時間：晚上7:00至8:00 (HKT)
方式：以視像會議軟件Zoom進行
優惠價：$300
報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm
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