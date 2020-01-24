多個新盤於本周末加推搶客。長實（1113）將軍澳日出康城SEA TO SKY今日公布全新銷售安排，將於本周六(26日)推售285伙，包括50伙2房戶、189伙3房戶及46伙4房戶。今批折實平均實呎17,459元，折實價由686.8萬2,037萬元不等，整批單位價單市值約48億元。長實地產投資董事郭子威表示，將軍澳日出康城SEA TO SKY，開售至今累沽802伙，套現約85.6億元，平均實呎約16,800元。項目本周五(25日)截票，是次亦將分為A、B兩組銷售，A組為3、4房戶買家組別。

「提早退休財務自由計劃」網上課程系列

經過一年多的社會活動，疫情爆發，以及全球失業率飆升、零息壓力等，不投資才是最大的風險 ! 此課程教大家怎樣面對中美博弈加劇中可以輕鬆地把握全球機會，學習挑選新舊經濟增長受益股票行業、板塊及個別股票，助你從中得到穩定收益！

講者：龐寶林

日期：2020年9月23日(星期三)

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

其他報道

【有片：選股王】醫藥股調整後回穩 復星醫藥可留意

平保：疫情加速互聯網醫療發展3至5年

Mox Bank宣布正式推出服務予全港市民

【有片：埋身擊】美股期貨仍受壓 觸底回升言之尚早

京東：計劃分拆京東健康主板上市

【有片：金匯測市王】環球股市續調整 日圓續受追捧

港股半日跌63點 匯控挫3%險守世紀供股價 太古藍籌最弱

通訊局新增兩段5G頻率 另放寬物業廣告等規管

匯控今年股價遭「腰斬」 暴跌逾5成 市值與小米相若