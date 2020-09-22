荃灣區內近年有不少大型工廈重建，最新落成、由億京發展的楊屋道Plaza 88，現正招租。億京發展項目及銷售策劃總監潘志才表示，項目商場及辦公樓招租情況理想，整體出租率接近面積14萬方呎，以總樓面逾64.2萬方呎計，即出租率約22%，租戶包括中式餐館、國際企業、知名教育中心等，項目預計今年底至明年初陸續開幕試業。

潘氏續指，集團著重顧客的商場體驗，伙拍 Now TV『Happy Academy』打造特色樓層，圍繞 STEM概念作主題，啟發小朋友對不同事物的認知及發揮他們的創意。另亦與香港蛟龍集團合作，引進旗下海洋館品牌『浩海立方』，並建造『浩海立方』．探游館，興建一個以水母為主題、並結合多媒體互動科技及保護大自然為主題的探索體驗館。

至於辦公大樓，潘氏透露，寫字樓意向呎租約29.5元，若以全層面積1.6萬方呎計，全層月租約47.2萬元。集團斥資逾100萬元、與Indigo Living打造示範單位，設於32樓J室，面積2,650方呎，示範單位可於下周一開放公眾預約參觀。

資料顯示，Plaza 88為1幢35層高、以玻璃幕牆設計的商廈，當中16層為銀座式購物中心（涉逾32.8萬方呎）、另19層為辦公大樓（涉逾31.4萬方呎），總樓面面積逾64.2萬方呎。購物中心1樓設24小時架空行人天橋，貫穿區內各大購物中心、車站及港鐵站。

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