早前曾撰文指有研究在緊鄰大嶼山西南、由中國管轄的桂山島進行大規模填海，然後租借予香港興建房屋及將貨櫃碼頭搬往從而騰空巿區大幅可建房屋用地，似乎坊間對有關研究的討論日見熱烈，香港房地產協會 (HKRPF) 便指其早於2018年9月因應環球變局並把握發展機遇，提出粵港澳聯合開發桂山島的戰略構想，而時隔二載，該協會再為有關計劃撰寫計劃書。

香港房地產協會認為，有關構思會涉及業權、開發權與執法權，就開發權，建議以廣東省政府為中樞，協調大灣區「九加二」城市，參考新加坡「淡馬錫」模式，組成「桂山島聯合開發基金」—主導上述填海工程及開發項目。因桂山島及周邊水域，現歸廣東省珠海市管轄；粵、珠政府可以土地入股「聯合開發基金」。

至於司法權外，該會指憑藉地利，桂山島宜與大嶼山西南角，以「公路—鐵路」兩用大橋/隧道相連。為達交通、物流便利，該連接路南、北兩岸，宜屬同一司法、執法體系，屬單一關稅區。簡言之，本計劃之土地、水域開發權，由粵港澳「聯合開發基金」執行，投資回報讓「九加二」各政府、市民均霑；而司法、執法權，則由港府代行。

至於業權，該會認為基於「低碳經濟。當區就業」戰略，圍繞各「產業園區」，營建各式住宅，應不同階層所需。島上住宅用地劃分：「四成綠置居、三成新居屋、二成首置盤、一成私樓」，形成「四三二一的置業階梯」。憑藉充足的土地儲備，確保普羅大眾「拾級而上，均霑業權」；2至3人「核心家庭」人均居住面積達200至300平方英尺，生活條件大幅改善。

該會又建議，有關計劃分三期推進，至2049年完成時，可提供私樓2.8萬間、各式資助房屋25.2萬間；各產業園區創造職位逾50萬個，並騰空港、九、新界、大嶼山逾500公頃土地。

陸振球

明報投資及地產版主編