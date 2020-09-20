Open Menu
主頁
報章內容
財經
地產
財經
即時財經新聞
港股數據庫
AH股差價
新股
轉強轉弱股
沽空偏離度
成交急增表
地產
活在灣區
即時地產新聞
海外置業錦囊
睇樓手冊
專家觀點
個人理財
創科新經濟
環球連線
即時地產新聞
金禧兩房月租9800元 較對上租約跌35%
文章日期：2020年9月20日 17:19
Share
prev
next
市場缺乏內地生支撐，部份新界屋苑租金大跌。中原地產區域營業經理敖國偉表示，疫情前大圍金禧花園租盤十分搶手，2房單位租金約1.6萬至1.7萬元，惟由於大量內地生未能回港，金禧花園2座中層B室，實用314方呎，兩房間隔，最近以月租9800元租出，比5月份放租時叫價1.25萬元，減價21%，若對比對上一份租約月租1.5萬元更大跌5200元或35%，並為近期屋苑單位月租新低價，現實呎租約31元。敖國偉指，業主於2017年10月以508萬元買入單位，持貨3年，租金回報2.3厘。
相關新聞
SEA TO SKY收逾400認購登記 長實明公布新部署
一手成交229宗 自7月周末新高
Wetland 3期今推售133伙 半日售約85%
藝里坊·2號今推售80伙 暫售47伙
長實SEA TO SKY增新付款辦法 收逾百登記
新地西九地王商場大增至60萬呎 削寫字樓一成樓面 擬建1.5公里西九綠徑
CCL四大指數齊跌 返5月水平
Share
按揭計算機
樓價
按揭成數
40%
50%
60%
70%
80%
90%
按揭利率
還款年期
10
15
20
25
30
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款