市場缺乏內地生支撐，部份新界屋苑租金大跌。中原地產區域營業經理敖國偉表示，疫情前大圍金禧花園租盤十分搶手，2房單位租金約1.6萬至1.7萬元，惟由於大量內地生未能回港，金禧花園2座中層B室，實用314方呎，兩房間隔，最近以月租9800元租出，比5月份放租時叫價1.25萬元，減價21%，若對比對上一份租約月租1.5萬元更大跌5200元或35%，並為近期屋苑單位月租新低價，現實呎租約31元。敖國偉指，業主於2017年10月以508萬元買入單位，持貨3年，租金回報2.3厘。