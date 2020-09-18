新地（0016）西九商業地王發展大計曝光，其「鑽石」外型備受關注。新地項目總監麥孟添表示，修訂新方案主要是增加零售樓面，希望透過「西九花園綠徑」，將九龍站及鄰近的區域包括佐敦、油麻地一帶等貫通，故商場客群將進一步擴大，調整零售樓面以配合項目發展。被問及是否因應疫情減少商廈樓面，麥氏回應指，經濟周期有上有落，項目屬長遠投資項目，以20年計，寫字樓面積減少約10%僅屬微調，而整個項目總投資額維持600億元。

期望明年首季起動工

新地規劃總監黃舜浣表示，期望明年首季可獲批出發展方案，預計明年中開始動工，2024年起分階段落成，整個項目預計於2028年全面落成，連同西九文化區在內，預計屆時每日人流可達20萬人次。

建築師樓曾參與美利道地王設計

麥氏又透露，商廈由建築師事務所Zaha Hadid Architects 設計，以流線型設計，部分零售樓層以玻璃幕牆設計，以加強空氣流通，及增加採光度。資料顯示，該建築師樓有份參與恒地（0012）2017年以233億元、每方呎樓面地價5萬元投得美利道商業項目，因設計充滿曲線，被外界指如似金屬氣球。