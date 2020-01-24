新冠疫情仍未完全受控，具體反映8月24至30日交投市況的中原城市領先指數CCL，最新報176.76點，按周跌0.62%；反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報179.76點，按周跌0.54%；CCL(中小型單位)報177.32點，按周跌0.55%；CCL(大型單位)報173.83點，按周跌0.99%，即四大整體指數齊告按周下跌。

中原研究部高級聯席董事黃良昇指出，CCL三大整體指數同樣重返今年5月樓價確認見底回升時的水平，主要受7月疫情影響，樓價回軟，蒸發過去四個月的升幅，但三大指數愈迫近5月時的低位，按周跌幅明顯收窄，樓價有尋底跡象。

他表示，今周指數尚未反映近期政府首次宣布放寬部分防疫措施，隨著第三波疫情進入尾聲，交投明顯轉旺，短期內樓價會尋底成功，展望中秋前後再重拾升軌。

四大分區方面。新界兩區指數齊升兩周，是去年6月後首次出現；以兩周計，新界東CCL Mass累升2.53%，新界西累升1.89%，反映近期旺市由新界開始，帶領整體樓價進入尋底兼止跌回升。

至於本周數據，新界東CCL Mass 報191.51點，按周升1.15%；新界西CCL Mass報165.44點，按周升1.36%，升幅為8周即2個月最大。市區方面，港島CCL Mass報180.34點，按周跌2.70%，港島樓價連跌2周共5.31%，加快進入尋底階段，料短期內將觸底反彈；九龍CCL Mass報176.01點，按周跌0.94%，上周急升後正常回軟。