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太古城本月30租務成交 海景三房呎租39元
文章日期：2020年9月18日 14:34
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港島指標屋苑太古城9月暫錄約30宗租賃成交，平均實呎租金41元。中原資深區域營業董事趙鴻運透露，屋苑新錄碧藤閣高層H室租務成交，單位實用1114方呎，屬3房連套房間隔，望海景；業主8月中放租叫租4.8萬元，當時租客仍未搬走，直至8月底才可睇樓，減價5000元或一成後，以4.3萬元租出，實呎租金約39元。業主2001年8月以645萬元買入單位，持貨19年，享租金回報率8厘。
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