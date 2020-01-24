新地（0016）去年11月以422.32億元、破官地紀錄價投得的西九高鐵上蓋巨無霸商業地王，其發展大綱正式曝光。

據城規會文件要顯示，項目早在2010年已獲准建3幢以流線型設計的商業大樓，申請人認為發展擁擠，而且休憩用地不足，認為已核准方案有進一步改善空間。

新地等提交的擬議發展方案，將商用空間重新分配，並將上蓋發展與西九高鐵站相互融合。據文件顯示，整個項目以不多於5倍地積比作發展，寫字樓部分以約4.05倍發展，擬建2幢商廈，較過去核准的3幢減少1幢，1幢樓高30層，另一幢則樓高20至25層，涉及樓面約256.18萬方呎，較2010年已獲批方案的284.82萬方呎，減少28.64萬方呎或10%。

減商廈面積增零售樓面

零售樓面方面，則以地積比率0.95倍作發展，涉及60.28萬方呎，較過去核准的31.65萬方呎，增加28.63萬方呎或90%。擬議方案亦提高休憩用地及綠化空間，休憩用地由原先已核准方案的2.48萬方呎，增加2.69倍至9.15萬方呎，內設「The Plateau」，面積可媲美中環皇后像廣場。

設南北貫穿西九花園綠徑

另一個發展重點，是申請人在一條南北行人走廊之間，打造「西九花園綠徑」，在2樓由北至南貫穿整個項目，可容納遊人，亦設零售店舖、觀景台、主題活動空間、藝術裝置等。

大樓底採拱門設計

申請人表示，擬議方案參照了西九文化區的戲曲中心，於大樓底座採用拱門的設計，而上層則呈現斜面式建築，與毗鄰文昌街一帶的 舊式住宅建築互相呼應。

資料顯示，新地去年11月以422.32億元、每方呎樓面地價13345元投得西九高鐵上蓋商業地後，同年12月先獲郭氏家族斥資94億元入股。今年4月，新地引入平保（2318）投資西九高鐵商業地王，涉資112.73億元。

引入投資伙伴後，新地、平安人壽及郭氏家族公司將分別持有項目辦公大廈部分的50%、30%及20%權益。至於項目中的零售部分，則由新地全資持有。