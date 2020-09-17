中小型發展商於疫情下推售新盤開價進取。德祥（0199）與市建局合作的深水埗海壇街海珀，最新公佈以折實平均呎價20201元，推出首批50伙單位，比同區WEST PARK今年初首批折實均呎18646元高約8%。項目明日起收票，及開放示範單位予公眾參觀，下周二公布銷售安排，有機會下周六開售。

283呎開放式戶折實537萬入場

德祥主席張漢傑表示，是次定價較去年高峰期有調整，約低一成，並形容「以後賣不到這個價錢」。張續指，海珀並不是一般納米樓，樓層高度約3.5米，單位面積最細亦有逾260方呎，空間感充足，加上項目亦已接近現樓狀況發售。另外，他又指，項目總投資額約4億元。

發展商公布，首批單位涉及50伙，單位面積由283方呎至474方呎，戶型涵蓋38伙開放式戶及12伙2房單位，今批單位定價由559萬元至1013.1萬元，提供最高4%折扣，折實實呎由536.7萬至972.5萬元，開放式戶折實價由536.7萬元起，2房單位折實價由852萬元起。今批入場單位為5樓B單位 ，實用面積283方呎，屬開放式間隔，定價559萬元，折實價536.7萬元，折實實呎18965元。資料顯示，位於海壇街205號海珀，共提供76伙，間隔為開放式及兩房單位，實用面積由262 至474方呎，一梯四伙。項目關鍵日期為2020年12月，即樓花期僅3個月。

記者：張允亭

昨日報道

手機天堂沒落？ 先達連錄兩舖蝕讓 蝕幅高達8成

中原王美鳳：銀行樓按取態改善 料年內按息低見1.6厘