近月疫情開始逐漸緩和，發展商積極向屋宇署申請批則。據屋宇署資料顯示，今年7月共批出19份建築圖則，其中7份為住宅及商住發展、5份為商業發展、另2份屬工廠及工業發展，以及5項社區服務發展。

獲批的住宅項目中，以新地（0016）大埔白石角優景里項目規模最大，獲批建14幢11至14層中低密度住宅大廈，另設1幢1層高會所，總樓面面積約94.9萬方呎。資料顯示，新地在2019年2月以約63.09億元、每方呎樓面地價6646元投得有關地皮，不但屬當時市場估值上限，亦創區內十年來最高每呎樓面地價紀錄。另興勝創建（0896）2017年以約2.4億元購入的九龍城衙前圍道57A號舊樓，獲批建1幢8層高商住項目，涉及2.45萬方呎。

此外，屋宇署今年7月亦批出多個商業項目的圖則，由資本策略（0497）及德祥地產（0199）持有的銅鑼灣信德街17至17A號，獲批建1幢26層高商廈，涉及2.94萬方呎。另由具內地背景的投石智庫始創人徐凱祥及相關人士於今年5月統一業權的尖沙嘴金巴利道51號項目，獲批建1幢19層高商廈，涉及4.29萬方呎；由俊和或有關人士持有的金馬倫道35及37號，獲批建1幢20層高商廈，涉及近7萬方呎。

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