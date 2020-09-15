政府放寬部分防疫措施，本月上半月多區成交量有回升跡象，青衣9月至今累錄約31宗二手買賣成交，較上月同期僅13宗增加1.3倍，交投氣氛顯著轉旺。利嘉閣高級分區市務經理彭錦添表示，區內指標屋苑盈翠半島及灝景灣均各錄5宗成交，交投量暫先領先，其中盈翠半島2座低層D室，實用面積767方呎，屬3房1套間隔，以1268萬元成交、實呎16532元；原業主2010年9月以615萬元購入，持貨10年，帳面獲利653萬元，物業升值約1倍。

彭續指，區內屋苑翠怡花園、青怡花園、藍澄灣及綠悠雅苑均各錄3宗成交。