Wetland 3期3號價單加推52伙 特色戶折實呎價見1.7萬
文章日期：2020年9月15日 16:59
新地（0016）旗下、單位總數318伙的天水圍Wetland Seasons Park第3期（下簡稱Wetland），自周日加推45伙後，最新公佈涉及52伙的3號價單，折實平均呎價13890元，較首張價單折實平均12968元調高約7%。新地代理總經理胡致遠指，今批新推單位包括8伙特色戶，故折實平均呎價較2號價單的13613元，高近2%，因而屬原價加推，而銷售安排將於日內公佈，料將推售約八成單位，涉約130伙，並會安排分組推售。
據價單顯示，新一批單位實用面積300至816方呎，單位分佈於第1座、第8座及第9座，52伙單位當中包括5伙連花園特色戶、及3伙連天台特色戶；新推單位定價515.88萬元至1440.67萬元，呎價15260至21450元，維持最高18%直減折扣，折實售價由423萬元至1181.3萬元，折實呎價12513至17589元。
是次入場單位為1座1樓B2室，實用面積318方呎，1房單位連開放式廚房，定價為515.88萬元，折實價423萬元，折實呎價13303元；最貴的單位為1座7樓A室，實用面積816方呎，屬3房1套連儲物室及工作室間隔，定價為1440.67萬元，折實價1181.3萬元，折實呎價14477元。
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