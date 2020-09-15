新冠疫情重創本港零售業及商舖市場，據美聯工商舖資料研究部數據顯示，今年7至8月份(第三季)四大核心區尖沙嘴、旺角、銅鑼灣、中環，區內空置舖位數目增加至945間，較今年首季的689間，上升256間或37%；與此同時，區內舖位空置率高達12.6%，創該行有紀錄以來新高，其中銅鑼灣商舖空置率更高見18%，可說是「冠絕」各區。美聯估計，現時全港吉舖最少有4,000間，若計及商場和樓上舖，全港吉舖數目有機會更高。

美聯工商舖行政總裁黃漢成表示，是次數據主要反映香港受新冠疫情打擊後半年，以及本港於7月中爆發第三波疫情前後的商舖市況。

美聯工商舖資料研究部分析員陳浩璋表示，四大核心區中，以銅鑼灣謝斐道的空置率最高，達到35.2%；其次為尖沙嘴加連威老道，空置率為34.6%。陳續指，疫情重創旅遊業及飲食業，同時加速網購發展，速遞相關行業頻頻租舖，帶動核心區內，速遞公司或網購取貨點相對增加，相關商舖共12間，較今年初錄得6間，半年間增加一倍。

展望後市，美聯旺舖董事盧展豪預料，舖市的「超大型調整期」仍然持續，預計未來半年核心區空置率仍在高位徘徊，估計核心區空置率明年初將升至13%至14%。至於民生消費元素較高的元朗區，空置率則維持7%至8%。

至於商價價格，核心區商舖租售價維持下跌40%至50%的預測，民生區則全年跌近20%，預計最快明年才會有轉機。

記者：甘潔瑩

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