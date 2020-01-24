世茂集團（0813）發展的珠海世茂‧港珠澳口岸城，1期共提供逾3100伙，物業以鄰近港珠澳大橋口岸島為賣點。世茂集團委託中原為項目在港的特約代理，首批單位將於本月底開售，40平方米(430方呎)的單位入場費由160萬元人民幣起(180萬港幣起)。據悉，項目將於2023年交樓，即樓花期長逾2年。

世茂海峽發展公司助理總裁蔣城表示，世茂‧港珠澳口岸城整個發展項目，建築面積達120萬平方米(約1,290萬平方呎)，主打150萬至300萬元人民幣、帶精裝修的單位，當中1期已獲得預售同意書，將推出首批600個單位，建築面積涉40平方米至78平方米(430方呎至840方呎)，將於9月底開售，目前接獲逾千個洽購查詢，客源有四成來自香港及澳門，其次為珠海及全國各地。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，最新公布的8月份中原大灣區指數報120.19，雖較上月微跌0.57%，但指數過去7個月都維持升勢，微跌主要受到匯率因素、香港8月份第三波疫情影響，估計隨着內地疫情好轉，大灣區指數將回升。

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