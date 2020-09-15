房委會公布，「出售居者有其屋計劃（居屋）單位2020」（「居屋2020」）推售的新建單位和重售單位的最終折扣率為評定市值折減40%，即以評定市值六折出售。

房委會發言人表示，資助房屋小組委員會在今年6月22日的會議上通過，平均售價臨時定於評定市值折減37%，並同時通過，作為一次性措施，會以2020年4月至6月非業主住戶每月入息中位數決定最終售價，藉以反映2019冠狀病毒病疫情期間經濟形勢的急速變化。

根據政府統計處資料，今年4月至6月非業主住戶每月入息中位數，相比同年1月至3月的數字下調約5%。

發言人表示，根據既有定價機制，以及4至6月非業主住戶每月入息中位數，「居屋2020」的最終折扣率訂定為評定市值折減40%。最終平均售價相比臨時平均售價下調約5%。

今期推售的四個新建居屋發展項目包括鑽石山啟翔苑、沙田彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑，合共7 047個單位。此外，18個於「居屋2018」出售，其後因買賣協議撤銷而收回的單位，以及如在截至「居屋2020」選樓日期開始約一個月前，尚有額外因買賣協議撤銷而收回的「居屋2018」及「居屋2019」單位，將一併納入是次銷售計劃內重售。 申請期由9月10日至10月7日晚上7時。

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