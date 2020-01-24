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嘉熙頂層複式戶3900萬沽 呎價2.58萬

文章日期：2020年9月14日 20:35

新地（0016）天水圍Wetland Seasons Park第3期預計即將上載銷售安排之際，新界一手特色戶餘貨繼續獲承接。
 
嘉華（0173）旗下已屆現樓的大埔白石角嘉熙，最新透過招標售出一伙特色戶，為第7座20及21樓B室頂層複式戶，連車位以3900萬元成交；單位實用1508方呎，連549方呎天台、另平台面積203方呎，折合實呎25862元。
 
 
 

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