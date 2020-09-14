韓續指，新推出單位屬原價加推，價單定價694.3萬至878.9萬元，價單呎價27,335至30,624元，維持4%最高直減折扣；折實售價介乎666.528萬(一房)至843.744萬元(一房)、折實呎價26,241至29,399元，整批折實平均實呎28191元，較首張價單略高2%。

藝里坊．2號上周首推55伙、實用214至287方呎的開放式及1房戶，折實價562.8萬至893萬元，首推折實呎價與同區今年初開價、萬科（香港）旗下15 Western Street首批50伙折實平均實呎27,919元相若，比起藝里坊‧1號2018年9月推出首張50伙、折實平均實呎29,988元低約8%。