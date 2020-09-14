藝里坊．2號折實2.8萬加推33伙 最快周末開售
文章日期：2020年9月14日 19:14
新冠疫情紓緩，多個新盤均開展銷售新部署，其中恒地（0012）西營盤藝里坊．2號，上周以折實平均實呎27,620元首推55伙後，估計3日來收約280張入票，今日再加推應市。恒基物業營業(二)部總經理韓家輝表示，市場對中小型單位需求殷切，藝里坊．2號今天上載價單2號涉33伙，實用面積介乎244至287方呎的一房戶，銷售安排亦擬日內公佈，最快本周末開售。
韓續指，新推出單位屬原價加推，價單定價694.3萬至878.9萬元，價單呎價27,335至30,624元，維持4%最高直減折扣；折實售價介乎666.528萬(一房)至843.744萬元(一房)、折實呎價26,241至29,399元，整批折實平均實呎28191元，較首張價單略高2%。
藝里坊．2號上周首推55伙、實用214至287方呎的開放式及1房戶，折實價562.8萬至893萬元，首推折實呎價與同區今年初開價、萬科（香港）旗下15 Western Street首批50伙折實平均實呎27,919元相若，比起藝里坊‧1號2018年9月推出首張50伙、折實平均實呎29,988元低約8%。
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