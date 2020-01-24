具體反映8月17日至23日具體市況的中原城市領先指數CCL，中原研究部高級聯席董事黃良昇指出，CCL最新報177.85點，按周升0.24%；反映大型屋苑樓價走勢CCL Mass，報180.74點，按周升0.29%；CCL(中小型單位)報178.30點，按周升0.29%。相關數據顯示三大指數齊升，終止了連續2周齊跌的局面。

不過，CCL(大型單位)報175.57點，按周跌0.02%，近5周走勢持續一升一跌，並繼續在175點水平徘徊。

黃良昇指出，樓市隨新冠疫情緩和而回穩，睇樓活動逐漸恢復，帶動二手成交上揚，樓價升勢受阻只屬短暫，今年9月入秋後樓價走勢將可明朗化，展望中秋前後樓價重拾升軌。

四大分區指數方面，呈三升一跌格局，當中新界西CCL Mass報163.22點，按周升0.53%，終止4周連跌；新界東CCL Mass報189.34點，按周升1.37%。至於市區，港島CCL Mass報185.35點，按周跌2.68%；九龍CCL Mass最新報177.67點，按周升2.03%，升幅是近22周即約5個半月最大，並結束2周連跌。

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