新地（0016）部署推售天水圍Wetland Seasons Park第3期之際，同步規劃其他新界西北發展項目，近日就元朗南生圍東成里項目提交修訂方案，降低住宅部分的發展地積比率，令整個項目減少437伙或22%、由原先1955伙減少至1518伙，希望籍以增加獲批機會。

據城規會文件顯示，有關項目位於元朗東成里丈量約份第115約地段第592號C分段第1小分段A分段等，地盤面積35.2萬方呎，住宅部分發展地積比率，由原先2.68倍減至2.15倍，即可建總樓面面積由94萬餘方呎減至約76萬方呎，最新擬建8幢8至21層高（包括2層地庫）住宅大廈，樓層較去年提交方案的8至31層，減少10層，提供1518個住宅，較前發展方案的1955伙減少22%，因住宅單位數目減少，其平均面積則由原先483方呎，些微增加3.3%至499方呎。

非住宅部分方面，新地擬於地盤南端發展為一個社區樞紐，擬以0.14倍發展，較過去提交方案的0.117倍略為增加，計劃興建3幢3至4層高物業，包括健康中心、零售商店及幼兒園等，涉及約4.9萬方呎，面積較前發展方案增加約20%。

資料顯示，上述元朗東成里項目早於2014年5月獲城規會批准以約0.37倍地積比發展，獲批建65幢3層高、平均面積逾2000方呎洋房，涉約13萬方呎樓面。

新地同年8月向城規會提交修訂方案，放棄洋房發展，改作低密度分層住宅，並提高地積比至約0.74倍，擬建455伙平均面積約581方呎的住宅，涉樓面約26萬方呎，修訂方案亦於2016年獲通過。

換言之，若上述修訂方案獲批，其單位伙數將較2016年獲批方案，增加1063伙或2.3倍。