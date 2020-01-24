機緣巧合，早前認識了港資在柬埔寨的全球第五大毛衣生產商，也是當地最大的公寓開發展商金鏗集團負責人李駿機(Ben)及陳潔盈(Catherine)，談及對港人未必太熟識的柬埔寨地產巿場。

原來柬埔寨的GDP高逾7%，屬東盟之最，但當地樓價只是每呎千餘元起，而最特別是當地經濟活動包括買樓，都是以美元計算，所以如是採用美元或與美元掛勾的港元，買入柬埔寨物業便少了匯率風險。

Ben和Catherine都有看過筆者的著作《環球置業 最強天書》，頗為贊同筆者書中評估海外樓巿價值的PRICE模型，即除了樓價，還要看人口(Population) 、租金回報(Rental Yield) 、基建(Infrastrusture)、匯率(Currency)和經濟表現(Economy)。

前述已提及柬埔寨的匯率與經濟，而其人口比香港年輕，住宅或公寓租金回報率隨時有6厘以上，至於基建，為迎接2023年在柬埔寨舉行的東亞運動會，金邊現正興建新機場，是由Fosters & Design大師設計，是東南亞三大機場之一。日本鐵路公司 (JICA) 投資8億美元興建的Sky Train即將動工，是金邊首條輕軌鐵路。總投資超過20億美元的柬埔寨首條高速公路——金邊-西港高速，將於2023年3月建成。這些大型基建，都會有利當地的樓巿。

至於金鏗集團發展的柬埔基首都金邊樓盤「首都‧國金」(Urban Village)，繼2019年榮獲「全亞洲最佳公寓項目開發獎 Best Condo Development in Asia」等，剛又獲PropertyGuru亞洲房產大獎 Asia Property Awards 2020頒發以下7大亞洲房產獎項，包括：最佳公寓開發大獎（柬埔寨）、最佳公寓開發大獎（金邊）、最有創意發展商大獎、最佳共享辦公室大獎、最生活化發展商大獎、最佳辦公室開發大獎，以及最佳辦公室設計大獎。

陸振球

明報投資及地產版主編