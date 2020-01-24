疫情雖漸見好轉，但過去主打細單位的港島新盤，有個別新盤卻採低開策略。恒地（0012）西營盤藝里坊．2號最新公布，以折實平均實呎27620元推出首批55伙，與項目1期2018年9月推出首張50伙、折實平均實呎29988元低約8%，並與區內屋苑樓齡2年或以下的半新盤，如瑧蓺、翰林峰等的近月平均二手呎價低約一成。

214呎開放式戶563萬入場

若與今年初開價的萬科（香港）同區15 Western Street、首批50伙折實平均實呎27,919元，則僅相差1％。恒基物業代理有限公司營業(二)部總經理韓家輝指，藝里坊．2號設有2個示範單位，將於本周五下午4時開放予公眾參觀。據價單顯示，項目首張價單涉及55伙，實用面積214至287方呎，戶型包括15伙開放式戶至40伙1房戶，主要分布於低、中、高各層。項目是次提供最高4%折扣，單位折實價由562.8萬元至 893萬元、折實實呎25,749至31,118元，首批折實均呎27620元；而整批單位市值按折實價計約3.68億元。

今批入場單位為6樓H室，實用214方呎、屬開放式房間隔，折實價562.8萬元，折實實呎26301元；而最貴的單位為28樓G室，實用287方呎、屬1房間隔，折實售價893萬元，折實呎價為31,118元。

資料顯示，藝里坊‧2號採單幢式設計，共提供264伙，戶型包括開放式至兩房，實用面積介乎174至381方呎，當中主打1房戶，佔全盤逾7成。項目預計關鍵日期為2021年11月，即樓花期長約14個月。

記者：張允亭

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