恒隆：中港雙線發展 20年未有在港買地
文章日期：2020年9月10日 12:03
美國政府壽山村道37號由恒隆地產（0101）投得，該公司指，集團一直在中港兩地雙線發展，抓緊時機入市，撇除併購物業，該公司已有20年沒有在港買地，對上已要數到1999年的九龍站現為君臨天下之地皮，及2000年大角嘴現為浪澄灣之地皮，並認為今次中標價非常合理。
翻查資料，中資華潤置地（1109）於2018年59.29億元購入的壽山村道39號屋地，每方呎樓面地價便高達85,847元。換言之，是次壽山村道37號每呎樓面地價54138元，較華潤置地兩年前買入價低近四成。
事實上，恒隆近年亦開始積極在港競投官地，但無功而還。去年4月，恒隆透過強拍以20.756億元統一牛頭角淘大工業村業權，並重會建成住宅單位，而其低層部分將會作商舖用途，項目的總樓面面積約為15.5萬方尺，預計於2023年完成。
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