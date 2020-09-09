受新冠肺炎疫情、中美貿易戰等影響，本港今年樓價走勢反覆，美聯物業最新報告指， 近期樓價因為第三波疫情而出現調整，但因低息環境和樓市供求失衡，今年樓價波幅只有不足半成，較過去兩年少，加上近期二手成交回升，故維持全年樓價升3%至5%的預測，並預期豪宅表現會跑贏大市。

美聯物業港島區董事李頌賢表示，今年首季一手及二手豪宅交投減慢，但第二季已見回升，逾5000萬元新盤銷售量在第二及第三季都上升，7月至本周一，已錄得72宗成交，當中有16宗成交額超過1億元，預計最終可超越第二季17宗水平。至於二手豪宅物業亦受資金追捧，今季至今逾5000萬元和逾億元的二手交投已追平第二季水平，分別錄得56宗和9宗，預計疫情減退後，發展商會加快豪宅推售步伐，加上中港有機會恢復通關，在「北水」重臨下，料第四季逾億豪宅新盤銷售量有望達30伙，連升三季。

美聯物業首席分析師劉嘉輝預計，全年整體二手市場成交可達4.2萬至4.3萬宗，一手成交預測，則由1.7萬至1.8萬宗，下調至約1.5萬宗，按年減少約1至2成。他指出， 第三波疫情減慢新盤推出步伐，並使買家流入二手市場，其中第3季截至本月7日計算，2手住宅註冊量錄得8875宗，已經超越首季水平，新盤則暫錄得2250宗成交，隨著更多新盤將於短期推售，全季計亦有望超越首季水平。

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