仲量聯行最新發表的Optimism in the Face of Crisis報告指出,亞太區企業的地產決策者對業務及復蘇計劃抱持樂觀態度,當中最少9成受訪者認為其公司應對新冠疫情影響的計劃將會取得成功,並相信員工團隊有能力應對當前危機,在回顧業務持續性計劃的成效時,88%受訪者認為本身的計劃有效、非常有效或極度有效。

大部分決策者預期他們現時的物業佈局及所持有資產數量將保持不變或有所增加,報告亦提到,約58%企業地產決策者強調員工的健康是投資的首要考慮,將會在辦公室保持社交距離,包括新辦公室將略為減少每100名員工的平均座位數目、重新設計及配置空間以保持社交距離、劃分工作團隊以實施輪班制,以及擴大遙距工作政策的覆蓋範圍,亦會為遙距工作團隊提供靈活支援,並指遙距辦公的接受程度上升將影響未來企業地產投資。該報告針對來自澳洲、內地、香港、印度、日本、南韓、馬來西亞、台灣、泰國、新加坡及紐西蘭等地的200名亞太區企業的地產決策者進行調查,調查於2020年6月進行。

