本港7月爆發第三波疫情，期間住宅成交量大減，拖累辣稅表現。據稅務局最新資料，8月份涉及三大辣稅（包括額印稅SSD、買家印花稅BSD及雙倍印花稅DSD）的成交共有1418宗，比7月份的1828宗少22.4%，涉及稅款10.369億元，雖然按月下跌約2.6%，但亦連續3個月企穩10億元以上。

三大辣稅中，涉及BSD的成交有42宗，比7月的79宗大跌46.8%，並為5月錄得32宗的新低，不過，BSD稅款卻由7月份的1.436億元上升61.8%，至上月2.324億元，並為今年2月錄得2.351億元後新高。此外，疫情窒礙投資者入市，上月份涉及DSD成交有1,346宗，比7月的1,718宗少21.56%，其中涉及DSD的非住宅物業成交宗數按月跌18.6%，至1,171宗，為4月錄得775宗後最少，而涉及非住宅物業的DSD稅款有3.024億元，按月更下跌22.4%。另方面，上月SSD成交共有30宗，比7月份減少三宗或9%，惟所涉稅款就按月多53.7%，至2030萬元，為去年8月錄得2250萬元後的一年新高。

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