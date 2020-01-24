本地第三波疫情稍見緩和，發展商隨即加快推盤步伐，開價亦相當進取。新地（0016）旗下毗鄰天水圍濕地公園的Wetland Seasons Park第3期（下稱Wetland 3期），樓花期約15個月，日前已獲批預售，發展商最新公佈，以折實平均實呎12968元，推出首批65伙，較項目2期、今年5月疫情下推出首批140伙、折實平均實呎11,368元貴約14%。

新地副董事總經理雷霆形容，Wetland 3期首張價單較早前2期景觀較佳，有輕微加價，但加幅合理，並指本周四會開放示範單位，預計周五收票，視乎收票情況而決定開售時間，最快有機會下周開售。雷續指，疫情好轉，市民生活和經濟活動回復正常，本港樓市彈力較強，料年底與年初比較會有溫和升幅。

首張價單65伙 1房折實413萬入場

新地代理總經理胡致遠補充，項目首張價單涉65伙，實用面積316至726方呎，戶型涵蓋1房至3房，並分布於第1、7、8、9座住宅大樓；是次維持最高直減折扣18%，單位折實價由413.3萬至933.5萬元、折實實呎12099至14740元，整批折實均呎12968元；整批單位市值按定價計約5億元。

今批入場單位為9座1樓B3室，實用316方呎、屬1房間隔，折實價413.3萬元， 折實實呎13079元。資料顯示，共提供318伙的Wetland3期，項目由4座10層高住宅組成，分別為第1座、第7座、第8座及第9座，單位實用291至816方呎，設一房至三房間隔。

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