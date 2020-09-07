新世界（0017）近年積極申請強拍，包括北角皇都戲院大廈、又一村玫瑰苑等，土地審裁處資料顯示，遠聯有限公司最新就深水埗通州街306、308、310及312號申請強拍，估值超過1.6億元，公司董事為鄭慧儀（CHENG, WAI YEE CONNIE） ，為新世界附屬公司董事。資料顯示，申請人持有項目不少於80%業權，現只餘下兩個地舖及兩個單位未成功收購，物業佔地約4770方呎，現有物業樓高4層，另有地舖，早於1955年落成，樓齡65年。

資料題示，新世界今年已就多個項目入紙申請強拍，其中又一村玫瑰苑項目，估值近10億元；中環擺花街11至17號（單號）項目，估值逾4.09億元；另西營盤德輔道西331至341號項目，就有傳由新世界或相關人士申請強拍，估值逾3.66億元計，若連同今次申請的通州街項目，4個強拍申請共涉逾19億元。不過，新世界近年最矚目的強拍項目，為北角英皇道271至291號、渣華道4、4A 至4D、6、6A至6D號、電廠街2至16號皇都戲院大廈，項目佔地36,201.5方呎，2018年入紙申請，上月批出，底價達47.76億元，比兩年前申請時的估值高逾53%，並創下本港強拍史上最大額單一項目。

其他報道

環角道33號洋房5500萬沽 10年實蝕340萬

凱帆軒2房凶宅675萬沽 屋苑近3年新低

澐灃業主撻大訂輸682萬 呎價4.23萬曾膺新界樓王

柏匯開放式戶436萬沽 5年實蝕16萬

都會駅2房785萬易手 10年賺1.4倍

碧湖3房額印鬆綁610萬沽 3年升值兩成