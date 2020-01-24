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家庭客4100萬購SEA TO SKY兩伙4房戶 呎價1.94萬

文章日期：2020年9月6日 19:58

一手市場暫未有全新焦點大盤推出，昨日和今日主要由餘貨盤支撐大局；綜合市場資訊，新盤市場兩日錄約35宗交，比上周末錄約72宗跌逾5成。可留意的是，有本地買家以逾4100萬元，購入長實（1113）將軍澳日出康城8期SEA TO SKY兩個大單位，實呎約1.94萬元。
 
市場消息指，上述SEA TO SKY第1座兩伙極高層四房戶，每伙實用1075方呎，獲同一組家庭客購入，總作價逾4100萬元，實呎約1.94萬元。

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