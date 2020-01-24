8月新冠疫情持續嚴峻，具體反映8月10至16日成交市況的中原城市領先指數CCL，因港府收緊防疫措施，短暫窒礙樓價升勢，其中CCL、反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass、以及CCL(中小型單位)齊跌2周，兼重返今年5月水平。中原研究部高級聯席董事黃良昇指，CCL最新報177.43點，按周跌0.72%；CCL Mass報180.22點，按周跌0.93%；CCL(中小型單位)報177.79點，按周跌0.91%。

三大整體指數同樣連跌兩周，期間CCL Mass累跌2.25%、CCL(中小型單位)累跌2.04%、CCL累跌1.92%。

另一方面，CCL(大型單位)報175.60點，按周升0.31%，近4周持續一升一跌。

黃估計，8月疫情出現明顯好轉，二手成交顯著增加，三大整體指數跌幅開始收窄，樓價出現尋底跡象，相信樓價短暫受壓的情況將結束，未來數周CCL會尋底成功。近期政府陸續放寬防疫措施，展望中秋前後樓價可重拾升軌。

四大分區方面，新界西CCL Mass報162.37點，按周跌2.51%；自政府推出新一輪防疫措施後，新界西樓價明顯受壓，連跌4周共4.15%；新界東CCL Mass報186.79點，按周跌1.86%，連跌2周共2.52%。

至於市區，九龍CCL Mass報174.13點，按周跌1.91%，連跌2周共2.42%；港島CCL_Mass報190.46點，按周升2.29%，升幅為7周即近兩個月最大。

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