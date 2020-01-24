由新地（0016）、嘉里（0683）及華潤持有的長沙灣荔康街、發祥街及深旺道潤發貨倉及嘉里鴻基貨倉用地重建住宅項目，去年9月向城規會遞交修訂方案，額外增加507伙或16%至3647伙，及減少物業座數至7幢，總樓面逾191.3萬方呎。有關申請將於明日城規會審理，據規劃署文件顯示，該署不反對有關申請。

資料顯示，上述項目分兩個地盤作發展，地盤1將興建1幢不多於42層高（包括2層地庫及3層平台）的綜合大樓，而地盤2興建6幢不多於45層高（包括2層地庫及3層平台）的綜合大樓，共提供3,647伙。另發展商計劃將荔發街關閉，發展為一條闊17米的園境行人通道，當中包括兩旁設置商店，以及於兩個地盤中間設計一條約7米闊、24小時開放予以公眾使用的通道。

另有財團就東九龍茶果嶺村連同毗鄰的一幅政府地皮，申請作公私營房屋發展，預料提供5643個單位，城規會將於明日審理有關申請，規劃署文件顯示，該署反對有關申請，料明日不獲通過。

此外，明日有兩份活化工廈的申請，其中嘉里於九龍灣啟興道7號的嘉里危險品倉，曾獲批重建成豪宅，但發展商早前轉作重建成1幢26層高商廈，涉52.7萬方呎樓面；而永泰（0369）九龍灣瑞興中心申請重建30層高商廈，涉及約26.3萬方呎樓面，規劃署不反對有關申請，認為重建符合工廈活化政策，料明日獲「開綠燈」。