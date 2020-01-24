馮煒光950萬沽海怡3房 9年帳賺七成
文章日期：2020年9月2日 17:30
經濟前景充滿不明朗因素，有業主看淡後市沽貨離場。前政府新聞統籌專員馮煒光，新近以950萬元沽出鴨脷洲海怡半島一個3房單位，帳面獲利約400萬元離場。
3年半內連沽兩伙共賺逾1200萬
土地註冊處資料顯示，海怡半島16座(怡翠閣)低層A室，實用面積623方呎，採3房間隔，上月底以950萬元登記易手，實呎15249元。原業主為馮煒光(Fung Wai Kwong)，於2011年10月以555萬元購入，持貨約9年，轉手帳面獲利395萬元或71%。
馮煒光為前民主黨成員，於2013年至2017年期間，曾擔任政府新聞統籌專員，而離任後成為持牌的保險代理，並任職保誠保險。事實上，馮煒光曾經持有海怡半島有2個物業，除了上述沽出單位之外，另一個單位為8座的低層H室，實用739方呎，亦已於2017年以1183萬元售出，持貨16年，帳面賺838萬元或2.4倍。換言之，馮於3年半內連沽兩伙，帳面共獲利逾1200萬元。
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